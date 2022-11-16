Политолог рассказал о пробуксовке антироссийской повестки на саммите G20

По итогам G20 стало понятно, что антироссийский вектор западной политики «пробуксовывает», заявил в беседе с «Экономикой сегодня» политолог Александр Камкин. Однако ожидать на таких мероприятиях поддержки российской политики пока нельзя, считает эксперт. По его мнению, европейцы еще не так прочувствовали последствия разрыва с Россией, чтобы поддержать ее. Также специалист уточнил, что Западу не удалось склонить на свою сторону страны Юго-Восточной Азии.

В целом мы можем сказать, что антироссийский вектор пробуксовывает. Но о каких-то пророссийских высказываниях или позициях западных лидеров говорить пока рано. Еще плохо мерзнут! — заявил Камкин.

Политолог уточнил, что поведение канцлера Германии Олафа Шольца нельзя назвать дружелюбным после его сожалений о том, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20. По словам Камкина, немецкий лидер просто хотел осудить Путина за проводимую им политику, лично высказав ему свое недовольство.