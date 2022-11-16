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45 минут назад

Политолог рассказал о пробуксовке антироссийской повестки на саммите G20

News.ru

По итогам G20 стало понятно, что антироссийский вектор западной политики «пробуксовывает», заявил в беседе с «Экономикой сегодня» политолог Александр Камкин. Однако ожидать на таких мероприятиях поддержки российской политики пока нельзя, считает эксперт. По его мнению, европейцы еще не так прочувствовали последствия разрыва с Россией, чтобы поддержать ее. Также специалист уточнил, что Западу не удалось склонить на свою сторону страны Юго-Восточной Азии.

Политолог рассказал о пробуксовке антироссийской повестки на саммите G20
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

В целом мы можем сказать, что антироссийский вектор пробуксовывает. Но о каких-то пророссийских высказываниях или позициях западных лидеров говорить пока рано. Еще плохо мерзнут! — заявил Камкин.

Политолог уточнил, что поведение канцлера Германии Олафа Шольца нельзя назвать дружелюбным после его сожалений о том, что президент России Владимир Путин не приехал на саммит G20. По словам Камкина, немецкий лидер просто хотел осудить Путина за проводимую им политику, лично высказав ему свое недовольство.

Канцлер Германии Олаф Шольц ранее признал, что Россию не удалось изолировать на саммите G20 на Бали. По его данным, об этом свидетельствует то, что в G20 есть страны, которые «отказываются осудить» спецоперацию на Украине.

Политика,Александр Камкин,Олаф Шольц,Владимир Путин,
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