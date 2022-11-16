Медведев высказался об упавшей в Польше ракете

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с упавшей в Польше ракетой доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.