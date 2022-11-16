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10 минут назад

Медведев: инцидент в Польше доказывает повышение Западом вероятности начала мировой войны

Газета.Ru

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что инцидент с упавшей в Польше ракетой доказывает, что Запад повышает вероятность начала мировой войны. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

Медведев высказался об упавшей в Польше ракете
Фото: ТАССТАСС

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", - написал Медведев.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

ZET: на границе Польши с Украиной упали две ракеты

В связи с произошедшим премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий созвал срочное совещание комитета правительства по безопасности и обороне.

16 ноября президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что шесть стран НАТО пришли к выводу, что упавшая в Польше ракета не является российской.

Политика,Матеуш Моравецкий,Реджеп Эрдоган,Дмитрий Медведев,НАТО,Совет безопасности РФ,
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