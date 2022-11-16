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8 минут назад

В Госдуме отреагировали на выдвижение Трампа в президенты США

Lenta.ru

В случае, если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту американского президента, он неизбежно устанет от украинской темы, что даст шанс на новую позицию по переговорам, касающимся целого ряда международных вопросов. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет РИА Новости.

В Госдуме отреагировали на выдвижение Трампа в президенты США
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Парламентарий назвал Трампа удивительно смелым человеком, формирующим альтернативную международную повестку. Вместе с тем республиканцы могут за два года переформатировать представление о своем кандидате и «поменять ставки», добавил Морозов.

«Болезненная заноза в пятой точке у Байдена — это по определению хорошо! Но Трамп важен уже тем, что формирует альтернативную международную повестку», — резюмировал депутат.

16 ноября бывший президент США Дональд Трамп официально заявил, что будет участвовать в президентских выборах в 2024 году. «Ради того, чтобы вновь сделать Америку великой и величественной, сегодня вечером я объявляю о выдвижении своей кандидатуры на пост президента США», — подчеркнул Трамп, выступая из своего поместья Мар-а-Лаго во Флориде.

Политика,Олег Морозов,Джозеф Байден,Дональд Трамп,Госдума,
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