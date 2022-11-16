В Госдуме отреагировали на выдвижение Трампа в президенты США

В случае, если Дональд Трамп сменит Джо Байдена на посту американского президента, он неизбежно устанет от украинской темы, что даст шанс на новую позицию по переговорам, касающимся целого ряда международных вопросов. Об этом заявил депутат Государственной Думы Олег Морозов, пишет РИА Новости.

Парламентарий назвал Трампа удивительно смелым человеком, формирующим альтернативную международную повестку. Вместе с тем республиканцы могут за два года переформатировать представление о своем кандидате и «поменять ставки», добавил Морозов.

«Болезненная заноза в пятой точке у Байдена — это по определению хорошо! Но Трамп важен уже тем, что формирует альтернативную международную повестку», — резюмировал депутат.