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46 минут назад

Захарова рассказала о попытке провокации в отношении главы МИД РФ Лаврова в Камбодже

Российская Газета

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про попытку провокации против главы ведомства России Сергея Лаврова в Камбодже. По ее словам, инцидент устроила некая "журналистка".

Захарова рассказала о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже
Фото: ТАССТАСС

Захарова пояснила, что все случилось во время выхода делегации МИД РФ из здания, где проходили мероприятия. В это время, по ее словам, к министру начала прорываться некая дама с телефоном, на котором была включена видеозапись, и попыталась дотронуться им до Сергея Лаврова.

Представитель МИД отметила, что попытки выяснить имя женщины оказались безуспешны, поскольку та начала прятать свой бейдж.

"То есть это явно провокационная была история", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.

Также она напомнила про аналогичные случаи попыток нападений на министра в рамках ОБСЕ и международных форумах.

"Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова - "вы больные, девочки" - родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же", - считает представитель МИД.

Политика,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,ОБСЕ,
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