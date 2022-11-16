Захарова рассказала о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже

Захарова пояснила, что все случилось во время выхода делегации МИД РФ из здания, где проходили мероприятия. В это время, по ее словам, к министру начала прорываться некая дама с телефоном, на котором была включена видеозапись, и попыталась дотронуться им до Сергея Лаврова.