Захарова рассказала о попытке провокации в отношении Лаврова в Камбодже

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала про попытку провокации против главы ведомства России Сергея Лаврова в Камбодже. По ее словам, инцидент устроила некая "журналистка".
Захарова пояснила, что все случилось во время выхода делегации МИД РФ из здания, где проходили мероприятия. В это время, по ее словам, к министру начала прорываться некая дама с телефоном, на котором была включена видеозапись, и попыталась дотронуться им до Сергея Лаврова.
Представитель МИД отметила, что попытки выяснить имя женщины оказались безуспешны, поскольку та начала прятать свой бейдж.
"То есть это явно провокационная была история", - заявила Захарова в эфире радио Sputnik.
Также она напомнила про аналогичные случаи попыток нападений на министра в рамках ОБСЕ и международных форумах.
"Вы помните, знаменитая фраза Сергея Викторовича Лаврова - "вы больные, девочки" - родилась ровно после такой же ситуации. Вот здесь, видимо, была еще одна такая же", - считает представитель МИД.