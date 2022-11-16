«Это и есть настоящий Зеленский»: Захарова о привязанных к столбам в Херсоне

«Люди исчезали, люди сидели в ямах, вы помните, как мы вырывали у боевиков российских журналистов. Людей взрывали, чего там только не было. Что нового произошло? Что это произошло в отношении западных журналистов? Так это было, просто это было настолько неудобно для западной пропаганды», - заключила она.