«Это и есть настоящий Зеленский»: Захарова о привязанных к столбам в Херсоне

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с людьми, которых привязали к столбам в Херсоне, демонстрирует «человеконенавистническую идеологию» Украины. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.
Фото с двумя мужчинами, привязанными к столбами, опубликовало агентство Associated Press. В СМИ появлялись разные версии, некоторые писали, что этих людей решили наказать за мародерство, другие утверждали, что за сотрудничество с Россией.
Позже появилась информация, что власти Украины лишили нескольких журналистов, в том числе CNN и Sky News, аккредитации из-за репортажей из Херсона, снятых без согласования.
«Люди, привязанные к столбам, не дикарями, не людьми, для которых это многолетняя, многовековая традиция, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными с европейской точки зрения. Это шокирует», - отметила Захарова.
Она назвала это «чудовищным актом линчевания». По версии Захаровой, как только журналисты об этом написали, они тут же были лишены аккредитации.
«Это и есть Зеленский настоящий, это и есть киевский режим, это и есть человеконенавистническая идеология», - подчеркнула представитель МИД.
Захарова добавила, что раньше на подобные случаи на Западе не обращали внимания.
«Люди исчезали, люди сидели в ямах, вы помните, как мы вырывали у боевиков российских журналистов. Людей взрывали, чего там только не было. Что нового произошло? Что это произошло в отношении западных журналистов? Так это было, просто это было настолько неудобно для западной пропаганды», - заключила она.