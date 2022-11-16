В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
1 час назад

«Это и есть настоящий Зеленский»: Захарова о привязанных к столбам в Херсоне

Мария Иванова

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация с людьми, которых привязали к столбам в Херсоне, демонстрирует «человеконенавистническую идеологию» Украины. Об этом она заявила в эфире радио Sputnik.

«Это и есть настоящий Зеленский»: Захарова о привязанных к столбам в Херсоне
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Фото с двумя мужчинами, привязанными к столбами, опубликовало агентство Associated Press. В СМИ появлялись разные версии, некоторые писали, что этих людей решили наказать за мародерство, другие утверждали, что за сотрудничество с Россией.

Позже появилась информация, что власти Украины лишили нескольких журналистов, в том числе CNN и Sky News, аккредитации из-за репортажей из Херсона, снятых без согласования.

«Люди, привязанные к столбам, не дикарями, не людьми, для которых это многолетняя, многовековая традиция, а людьми, которые провозглашают себя цивилизованными с европейской точки зрения. Это шокирует», - отметила Захарова.

Она назвала это «чудовищным актом линчевания». По версии Захаровой, как только журналисты об этом написали, они тут же были лишены аккредитации.

«Это и есть Зеленский настоящий, это и есть киевский режим, это и есть человеконенавистническая идеология», - подчеркнула представитель МИД.

Захарова добавила, что раньше на подобные случаи на Западе не обращали внимания.

«Люди исчезали, люди сидели в ямах, вы помните, как мы вырывали у боевиков российских журналистов. Людей взрывали, чего там только не было. Что нового произошло? Что это произошло в отношении западных журналистов? Так это было, просто это было настолько неудобно для западной пропаганды», - заключила она.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители