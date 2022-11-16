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31 минуту назад

В Совфеде ответили на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах

Lenta.ruиещё 2

Президент Украины Владимир Зеленский, который обвинил Россию в ударах по территории Польши, хочет втянуть в конфликт США и страны НАТО. Об этом, отвечая на слова Зеленского, заявил вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев в Telegram-канале.

В Совфеде ответили на слова Зеленского об упавших в Польше ракетах
Фото: ТАССТАСС

15 ноября Зеленский заявил о падении якобы российских ракет на территории Польши. Комментируя случившееся, он высказал мнение, что чем дольше Россия чувствует безнаказанность, тем больше будет угроз для всех. Президент Украины также назвал случившееся существенной эскалацией и призвал действовать.

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Косачев процитировал украинского президента и подчеркнул, что тот заявил о «российском ударе по коллективной безопасности» НАТО. Сенатор призвал запомнить слова Зеленского, которые он написал в своем Telegram-канале вечером, и сравнить их с прояснившейся утром реальностью.

«Это слова безответственного провокатора, использующего любую возможность, чтобы втянуть в вооруженный конфликт третьи страны, начиная от США и НАТО и заканчивая соседними Молдавией и даже Белоруссией», — написал сенатор.

По его мнению, заявление Зеленского — это слова не президента, а «человека в зеленой майке, несущего взрывоопасную чушь». Высказывания президента Украины настолько опасны, что от них уже открестились США и страны НАТО, подчеркнул политик.

О падении двух ракет на территории Польши стало известно вечером во вторник, 15 ноября. В Минобороны России назвали случившееся провокацией и подчеркнули, что обломки на месте падения снарядов не являются частями российских ракет. По данным ведомства, Россия не наносила никаких ударов вблизи украинско-польско государственной границы.

Предварительно, ракеты упали на зерносушилку в польском селе Пшеводув Люблинского воеводства. Как сообщило польское радио ZET со ссылкой на источники, в результате погибли два человека. Руководство Польши пока официально не подтвердило гибель людей, при этом вечером 15 ноября премьер-министром Польши Матеушем Моравецким было созвано срочное совещание правительственного Комитета по вопросам безопасности и обороны. В МИД республики заявили, что упавшая ракеты была российского производства, президент Польши Анджей Дуда, в свою очередь, сообщил об отсутствии у Варшавы точной информации об этом.

Политика,Владимир Зеленский,Константин Косачев,Анджей Дуда,Минобороны России,НАТО,Совет Федерации,
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