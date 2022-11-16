Володин обвинил США в поддержке фашизма

Соединенные Штаты Америки проведут очередное заседание представителей стран Запада по вопросам поставок оружия Украине . Своими действиями США поддерживают фашизм. Об этом заявил председатель Государственной Думы Вячеслав Володин .

«Своими действиями Вашингтон и Брюссель поддерживают фашизм. За это им в будущем придется нести ответственность», — написал Володин в своем telegram-канале.

Ранее Володин заявил, что США и Евросоюз выступают в качестве пособников террористов. Запад оказывает финансовую и военную помощь украинским властям, которые предпринимают попытки создания ядерной «грязной бомбы». Россия ведет спецоперацию по денацификации Украины, однако Запад поставляет Киеву вооружение, обучает бойцов ВСУ и поддерживает финансово.