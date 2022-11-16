На Запорожье обосновали перенос линии фронта

Безопасный перезапуск Запорожской атомной электростанции и прекращение обстрелов населенных пунктов региона со стороны Украины станут возможны тогда, когда отодвинется линия фронта до города Днепр, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.
По его словам, в настоящее время генерация на атомной станции не осуществляется.
«Мало того, что нет выработки электроэнергии, это, естественно, сказывается на энергобезопасности», — заявил Рогов.
Он назвал единственный способ решения этих проблем. Необходимо отбросить линии фронта на расстояние более 80 км, чтобы «ничего не прилетало». Это позволит восстановить резервные линии электропередачи АЭС и перезапустить станцию.
«Это дальше, до Запорожья и вплоть до [города] Днепра», - отметил председатель движения.
Ранее в ГУ МВД по Запорожской области заявили, что двое сотрудников Запорожской АЭС оказались украинскими наводчиками. Их задержали в Энергодаре. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.