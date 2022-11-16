В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.31EUR 62.63
Войти в почту
34 минуты назад

На Запорожье считают необходимым перенос линии фронта для безопасного перезапуска ЗАЭС

Елена Прошина

Безопасный перезапуск Запорожской атомной электростанции и прекращение обстрелов населенных пунктов региона со стороны Украины станут возможны тогда, когда отодвинется линия фронта до города Днепр, сообщает ТАСС со ссылкой на заявление председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова.

На Запорожье обосновали перенос линии фронта
Фото: ТАССТАСС

По его словам, в настоящее время генерация на атомной станции не осуществляется.

«Мало того, что нет выработки электроэнергии, это, естественно, сказывается на энергобезопасности», — заявил Рогов.

Он назвал единственный способ решения этих проблем. Необходимо отбросить линии фронта на расстояние более 80 км, чтобы «ничего не прилетало». Это позволит восстановить резервные линии электропередачи АЭС и перезапустить станцию.

«Это дальше, до Запорожья и вплоть до [города] Днепра», - отметил председатель движения.

Ранее в ГУ МВД по Запорожской области заявили, что двое сотрудников Запорожской АЭС оказались украинскими наводчиками. Их задержали в Энергодаре. Теперь им грозит пожизненное лишение свободы.

Политика,Владимир Рогов,
13
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители