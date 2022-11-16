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8 минут назад

Сенатор от Крыма прокомментировала падение ракет в Польше

Елена Прошина

Гибель двух человек в Польше якобы из-за падения российских ракет является провокацией против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

Сенатор от Крыма прокомментировала падение ракет в Польше
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, на Западе понимают, что Москва не имеет к этому инциденту никакого отношения.

«Англо-американцы прекрасно осознают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в районе польского населенного пункта Пшеводув», — сказала парламентарий.

Она отметила, что вся ответственность за ситуацию, которая может в дальнейшем сложиться из-за инцидента в Польше, лежит исключительно на Соединенных Штатах и Великобритании, так как эти страны являются источниками и финансистами конфликта вокруг Украины. Ковитиди подчеркнула, что данная провокация готовилась тщательным образом.

Напомним, власти Польши привели в повышенную готовность правоохранительные органы и спецслужбы. Кроме того, Варшава усилила мониторинг своего воздушного пространства, это делается вместе с союзниками. Власти Польши позвали международных экспертов для расследования падения ракет.

В Минобороны США заявили, что в ситуации намерены оперировать не домыслами, а фактами. До их получения военное ведомство не будет говорить о применимости 5-й статьи устава Североатлантического альянса.

Политика,Ольга Ковитиди,НАТО,
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