Гибель двух человек в Польше якобы из-за падения российских ракет является провокацией против Москвы, сообщает РИА Новости со ссылкой на сенатора от Крыма Ольгу Ковитиди.

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По ее словам, на Западе понимают, что Москва не имеет к этому инциденту никакого отношения.

«Англо-американцы прекрасно осознают, что Россия не имеет никакого отношения к падению ракет в районе польского населенного пункта Пшеводув», — сказала парламентарий.

Она отметила, что вся ответственность за ситуацию, которая может в дальнейшем сложиться из-за инцидента в Польше, лежит исключительно на Соединенных Штатах и Великобритании, так как эти страны являются источниками и финансистами конфликта вокруг Украины. Ковитиди подчеркнула, что данная провокация готовилась тщательным образом.

Напомним, власти Польши привели в повышенную готовность правоохранительные органы и спецслужбы. Кроме того, Варшава усилила мониторинг своего воздушного пространства, это делается вместе с союзниками. Власти Польши позвали международных экспертов для расследования падения ракет.