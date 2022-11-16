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33 минуты назад

Песков заявил, что не обладает информацией по инциденту в Польше

Газета.Ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил телеканалу CNN, что не обладает информацией по инциденту в Польше.

Песков высказался по инциденту в Польше
Фото: Сергей Гунеев/РИА «Новости»Сергей Гунеев/РИА «Новости»

"К сожалению, у меня нет об этом информации", - отметил Песков.

15 ноября польское радио ZET сообщило, что в селе Пшеводув в Люблинском воеводстве на границе с Украиной упали две ракеты, в результате чего погибли два человека.

В Министерстве обороны России указали, что заявления польских СМИ и официальных представителей о якобы падении "российских" ракет на их территории являются намеренной провокацией. Военный эксперт Алексей Леонков отметил, что в Польше могли упасть ракеты украинской зенитной ракетной системы (ЗРС) С-300. Российские ракеты, по его словам, не могли попасть на польскую территорию.

Вместе с тем Министерство иностранных дел Польши вызвало российского посла в республике Сергея Андреева в связи с данным инцидентом. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что все факты об инциденте в Польше должны быть установлены.

Политика,Алексей Леонков,Йенс Столтенберг,Сергей Андреев,Дмитрий Песков,Минобороны России,НАТО,
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