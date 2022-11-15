Медведев назвал ответ на возможное изъятие активов России после решения ООН

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Медведев подчеркнул, что если на основе решения ООН будут приняты национальные акты о конфискации российских активов, то Россия будет вынуждена пойти на жесткие ответные меры.

В частности, уточнил зампред Совбеза, Москве придется «бесповоротно изымать деньги и имущество частных инвесторов» из тех стран, которые примут соответствующие документы.

В России в настоящее время собралось разнообразных зарубежных активов на сумму, превышающую $300 млрд, пояснил Медведев. Он добавил, что их хватит на то, чтобы компенсировать российские потери.

Политик отметил, что в целом сложившаяся ситуация выглядит достаточно печально. По его словам, «ООН приняла такие беззаконные решения, что просто тушите свет».

В результате, резюмировал Медведев, «свет тушат», буквально на следующий день.