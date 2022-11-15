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41 минуту назад

Глава Чечни Рамзан Кадыров выдвинул Украине условия для прекращения СВО

Газета.Ruиещё 1

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале назвал "смешными" выдвинутые Украиной условия для прекращения конфликта и предложил свои варианты выхода из этой ситуации.

"Смешны условия для переговоров у руководства Украины. (...) Не в том положении власти Украины находятся, чтобы диктовать условия. У нас есть свои условия и они гораздо реалистичнее", - написал Кадыров.

По его словам, Киев должен признать российскими Луганскую и Донецкую народные республики, Запорожье, Херсон, Крым и Севастополь. Кроме того, Украина должна выдать России всех "фашистских преступников", которые ответственны за преступления над русскоязычным населением, или устроить над ними официальный суд. Как считает глава Чечни, в этих требованиях нет "ничего сложного в отличие от условий Зеленского".

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При этом он выразил уверенность, что это позволит прекратить конфликт. Зато война прекратится.

"А до этих пор лично я считаю неприемлемым даже заикаться о переговорах", - добавил Кадыров.

15 ноября президент Украины Владимир Зеленский в ходе онлайн-выступления на (G20) предложил шаги, направленные на урегулирование конфликта. План Зеленского состоит из 10 пунктов. По его мнению, для мира на Украине необходимы радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен военнопленными, восстановление территориальной целостности страны, вывод войск РФ и прекращение боевых действий, "возвращение справедливости", противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация "окончания войны".

Политика,Видео,СВО,Владимир Зеленский,Рамзан Кадыров,ЕС,
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