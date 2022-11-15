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53 минуты назад

Медведев назвал ответ на возможное изъятие российских активов после решения ООН

Lenta.ruиещё 1

России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

Медведев назвал ответ на возможное изъятие российских активов после решения ООН
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Если на основании решения Генассамблеи ООН, высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора», — написал политик.

По его мнению, при конфискации российских активов Москве придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из недружественных стран, хотя, как подчеркнул Медведев, эти люди не отвечают за «дураков из своих правительств».

Политика,Дмитрий Медведев,Генассамблея ООН,ООН,
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