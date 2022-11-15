Медведев назвал ответ на возможное изъятие российских активов после решения ООН

России придется изымать имущество компаний из недружественных стран, если ее зарубежные активы будут конфискованы по итогам резолюции ООН . Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев в Telegram-канале.

«Если на основании решения Генассамблеи ООН , высосанного вражескими странами из известного места, будут приняты национальные акты о воровстве российских активов, у нас не останется выбора», — написал политик.

По его мнению, при конфискации российских активов Москве придется изымать деньги и имущество частных инвесторов из недружественных стран, хотя, как подчеркнул Медведев, эти люди не отвечают за «дураков из своих правительств».