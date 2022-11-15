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1 час назад

Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание городов воинской славы

Елена Прошина

Президент России Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы». Соответствующие указы появились на портале правовой информации.

Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание городов воинской славы
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить Мелитополю и Мариуполю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"», — говорится в документах.

Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Инициатором этого выступил глава Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, обращения данных городов прошли экспертизу в РАН.

Политика,Геннадий Красников,Владимир Путин,РАН,
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