Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание городов воинской славы

Президент России Владимир Путин присвоил Мелитополю и Мариуполю звание «Город воинской славы». Соответствующие указы появились на портале правовой информации.
«За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества, присвоить Мелитополю и Мариуполю почетное звание Российской Федерации "Город воинской славы"», — говорится в документах.
Инициатором этого выступил глава Российской академии наук Геннадий Красников. По его словам, обращения данных городов прошли экспертизу в РАН.