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44 минуты назад

Российский сенатор сложил полномочия

Никита Бородкин

Сенатор от законодательного собрания Рязанской области Игорь Морозов заявил, что написал заявление об уходе с поста ради работы по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Российский сенатор сложил полномочия
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ - Эфиопии, Уганде и Гамбии», — рассказал изданию сенатор.

По словам Морозова, он принял решение посвятить свою деятельность только африканскому направлению, поскольку рынок этого континента становится ключевым для России. Кроме того, Москва придает сотрудничеству с африканскими странами особенное значение.

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Напомним, что Игорь Морозов находился на посту члена Совета Федерации от Рязанской области с 2012 года.

Политика,Игорь Морозов,Совет Федерации,
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