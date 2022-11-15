Российский сенатор сложил полномочия

Сенатор от законодательного собрания Рязанской области Игорь Морозов заявил, что написал заявление об уходе с поста ради работы по экономическому направлению в рамках возглавляемого им Координационного комитета по экономическому сотрудничеству со странами Африки (АФРОКОМ). Об этом сообщает РИА Новости.

Фото: РИА Новости РИА Новости

«Написал заявление с сегодняшнего дня. Уезжаю из России, буду работать в Африке, в тех странах, где есть офисы АФРОКОМ - Эфиопии, Уганде и Гамбии», — рассказал изданию сенатор.

По словам Морозова, он принял решение посвятить свою деятельность только африканскому направлению, поскольку рынок этого континента становится ключевым для России. Кроме того, Москва придает сотрудничеству с африканскими странами особенное значение.