Глава российского МИДа Сергей Лавров выступил на саммите G20 на Бали. И прокомментировал обращение украинского президента Зеленского, который выступал по видеосвязи. Лавров рассказал о густых потемках в душе Евросоюза, воинственной риторике Киева, военных биологах США и применении энергетики для сведения политических счетов. «Газета.Ru» собрала несколько цитат министра.

Об Украине

Агентство Bloomberg отметило, что Зеленский, выступая по видеосвязи на саммите, обратился к G19 - тем самым украинский президент подчеркнул, что обращается ко всем участникам группы, кроме России. Несмотря на это, министр иностранных дел Сергей Лавров остался в зале, где проходили выступления, и не покидал его на протяжении всей речи Зеленского. Уже после окончания выступлений во время пресс-конференции, отвечая на вопрос об изменении риторики западных стран к России, Лавров сказал, что ему трудно судить о подобных изменениях.

"Чужая душа - потемки. Особенно душа Евросоюза - там потемки очень густые. Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным, на поиск каких-то договоренностей. Все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичные и неадекватны этой ситуации", - заявил глава МИД России.

Он также заявил, что переговорный процесс тормозит не Россия, а Украина, которая указом Зеленского запретила вести переговоры с Владимиром Путиным.

"Поэтому вопрос этот не к нам, как я, собственно, и сказал сегодня в ходе коротких бесед с президентом Макроном и Канцлером Шольцем", - добавил министр.

Выступление Зеленского, в котором тот предложил 10 условий для мира, он охарактеризовал как воинственное и русофобское.

"Была воинственная риторика, русофобская, агрессивная, но лучше всего содержание этой речи и состояние этого человека характеризует его фраза, не очень к месту ввернутая, но произнесенная. Он сказал, что высадка союзников в Нормандии в 1944 году стала переломным моментом во Второй мировой войне. Делайте выводы сами. Из его выступления я вынес один только вывод — никаких западных советов пока не слушает", - резюмировал Лавров.

Происходящее сейчас на Украине он назвал гибридной войной, подготовленной и развязанной Западом.

"Никто, кроме Запада и его ближайших сателлитов, не присоединился к антироссийским санкциям. И все страны третьего мира, касаясь этой темы - а ее невозможно не касаться, потому что Запад делает приоритетом обязательные вбрасывания украинского сюжета в любые дискуссии - страны третьего мира призывают к мирному урегулированию", - подчеркнул Лавров.

Об экономических и биологических угрозах

Говоря о вопросах поставок энергоносителей, Лавров вспомнил о недавнем исследовании Bloomberg, в котором, как сказал министр, "сделан конкретный вывод": меры Европейских стран по укреплению собственной энергобезопасности на фоне антироссийских санкций привели к резкому обострению энергетической бедности в развивающемся мире.

"Мы высказались в пользу того, чтобы отказаться от политизации этих вопросов. Прежде всего, отказаться от использования энергетики для сведения политических счетов, как это наблюдалось долгие годы со стороны Евросоюза в отношении тех же "Северных потоков". Высказались за то, чтобы "двадцатка" занималась конкретными вопросами. За устранение любых искусственных и дискриминационных препятствий с мировых рынков энергоносителей. И предложили открыть, наконец-то, свободный и честный диалог между поставщиками энергии и ее потребителями", - сообщил министр.

По его словам, Россия на саммите подняла проблему биологической безопасности и исходящих от США угроз. Дипломат добавил, что Пентагон развернул военно-биологическую активность в десятках стран по всему миру, особенно по периметру российских и китайских границ.

"Мы отметили, что наши попытки разобраться, чем же все-таки там занимаются эти военные биологи, сталкиваются с сопротивлением и в рамках конвенции о запрещении биологического оружия, и в рамках СБ ООН, где мы недавно этот вопрос поднимали. Но будем продолжать добиваться создания справедливого транспарентного контрольного механизма за подобного рода программами", - добавил Лавров.

Глава российского МИДа также сообщил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш пообещал приложить все усилия по возобновлению комплексной зерновой сделки.