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3 часа назад

Михаилу Мишустину презентовали первый электронный документ в сфере транспорта в формате NFT

Агентство «Москва»

На международном форуме «Транспорт России» председателю правительства РФ Михаилу Мишустину презентовали первую оформленную в системе электронную транспортную накладную в формате NFT, сообщили в пресс-службе ассоциации «Цифровой транспорт и логистика».

«Первый электронный документ на транспорте был презентован председателю правительства Российской Федерации Михаилу Мишустину в формате NFT (невзаимозаменяемого токена), содержащего видеоролик. Это уникальный цифровой сертификат, который хранится в блокчейне и гарантирует оригинальность предмета. NFT размещен на сайте OpenSea», - говорится в сообщении.

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В пресс-службе отметили, что на данный момент система начала работать на грузовом автотранспорте.

«Сейчас в ней можно оформить три типа документов - электронные транспортные накладные, электронные заказ-наряды и электронные сопроводительные ведомости. С 1 марта 2023 года можно будет оформить электронный путевой лист, электронный договор фрахтования и электронной заказ (заявки). Долговременные перспективы развития ГИС ЭПД связаны с ее тиражированием на все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, морской и речной, а также на все виды перевозок: внутренние, по территории Российской Федерации, а также международные - экспорт, импорт, транзит», - заключили в пресс-службе.

Как отметил заместитель министра транспорта РФ Дмитрий Баканов, переход всех документов на «цифру» - это то, что нужно бизнесу и государству. «Для бизнеса - это ускорение обмена первичными документами с заказчиками, сокращение связанных с этим сроков оплаты услуг и издержек при осуществлении перевозок, повышение эффективности бизнес-процессов, устранение барьеров для электронного обмена данными между хозяйствующими субъектами и контрольно-надзорными органами. Для государства - возможность доступа к данным для осуществления контрольно-надзорной функции», - сказал он.

«Транспортная неделя» - деловое событие отрасли в России, которое стартовало 14 ноября и завершится 19 ноября 2022 года. В рамках мероприятия организованы международный форум и выставка «Транспорт России», которые пройдут в московском Гостином дворе 15-17 ноября.

Политика,Михаил Мишустин,Правительство РФ,
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