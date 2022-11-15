Лавров опроверг подготовку США к переговорам РФ и Украины

Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал слухами подготовку США к российско-украинским переговорам. Как пишет URA.RU, об этом министр заявил в ходе итоговой пресс-конференции на саммите G20.

«Насчет сообщений о том, что якобы американцы какие-то переговоры готовят — эти слухи постоянно всплывают и так же, с таким же успехом, исчезают. Мы на это уже не реагируем», — отметил глава ведомства.

Напомним, что ранее Лавров заявил, что несмотря на заявления США на встрече G20, другие страны все больше убеждаются в том, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном.