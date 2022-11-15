Путин заявил о попытках раскачать суверенитет России

Президент России Владимир Путин рассказал о попытках некоторых стран раскачать суверенитет РФ. Как пишет РИА Новости, об этом глава государства заявил во время заседания Российского организационного комитета «Победа».
По словам Путина, раскачивание суверенитета стран и народов начинается с исторических «мифов» — в качестве одного из примеров он привел ситуацию на Украине.
«Попытки ряда государств переписать, перелицевать мировую историю становятся все агрессивнее. И, по большому счету, имеют очевидную цель в отношении нашего общества, как минимум: разобщить, лишить ориентиров, ослабить — в конечном счете — Россию, повлиять на ее суверенитет. По сути дела, раскачать суверенитет», — заявил президент.
России же удалось в нужный момент «твердо поставить заслон» попыткам повлиять на суверенитет и избежать развала, подчеркнул Путин. Отдельно он напомнил, что главными основами национальной идентичности России являются верность традициям, преемственность поколений и следование духовно-нравственным ориентирам.