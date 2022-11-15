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44 минуты назад

Патрушев назвал цель США

Никита Бородкин

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев заявил, что США поставили целью «ослабить, разобщить и уничтожить в конечном итоге» Россию. Как пишет РИА Новости, об этом он сказал в Брянске на совещании по безопасности в Центральном федеральном округе.

По словам секретаря Совбеза, Вашингтон утвердил свои «эгоистические подходы и собственные взгляды на все сферы жизни» в новой стратегии национальной безопасности, которую утвердил в прошлом месяце президента США Джо Байден.

Патрушев назвал наемников и поставляемое Киеву оружие приоритетными целями ВС РФ

В документе еще раз подчеркиваются исключительность Соединенных Штатов и подтверждается намерение навязать всему миру «свою модель демократии».

«Таким образом, официально закрепляя превосходство над другими государствами, Вашингтон готов пойти на любые меры для достижения своих корыстных целей», — добавил Патрушев.

В стратегии также отражено, что Китай является серьезным геополитическим вызовом Америке, а Россия — непосредственной угрозой региональному порядку безопасности в Европе. Последнее сделано для того, чтобы формировать антироссийские альянсы и наращивать военную мощь, в том числе и путем размещения войск НАТО у границ РФ.

«При этом марионеточный киевский режим, захвативший при поддержке англосаксов власть в результате государственного переворота, используется как таран против России», — подчеркнул Патрушев.

Секретарь Совбеза также заверил, что Соединенные Штаты и их союзники стравливают народы, толкают мир к глобальной войне, отказываясь от осуждения на площадке ООН героизации нацизма и расизма.

Политика,Видео,Джозеф Байден,Николай Патрушев,Верховный суд,НАТО,ООН,Совет безопасности РФ,
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