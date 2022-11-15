Саммит G20 на Бали: главные заявления участников форума

Россия затронула на саммите G20 вопросы биологической безопасности. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Мы затронули проблему биологической безопасности. Прежде всего, в контексте той военно-биологической активности, которую США по программе Пентагона развернули во всех регионах мира, особенно на пространстве Евразии по периметру границ РФ и КНР», - сказал Лавров журналистам по итогам своего участия в саммите G20.

По словам министра иностранных дел России, попытки разобраться, чем именно занимаются эти военные биологи, наталкиваются на сопротивление и в рамках Конвенции по запрещению биологического оружия, и в рамках Совбеза ООН, где недавно российская делегация поднимала этот вопрос.

Сергей Лавров подчеркнул, что Россия все равно продолжит добиваться эффективного, транспарентного контрольного механизма за подобными программами.

Также Лавров заявил, что ЕС и НАТО давно участвуют в гибридной войне на Украине.

Россия настояла на внесении в итоговую декларацию саммита G20 фразы о том, что позиции по Украине различаются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад добавил фразу о том, что «многие делегации» осудили Россию.

«Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати"», - пояснил Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия главы государства в стране. Российскую делегацию на саммите возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее японское издание Kyodo усомнилось в возможности принятия итогового коммюнике саммита G20 из-за диаметрально противоположных позиций сторон по поводу украинского кризиса. При этом, по данным издания, ранее странам удавалось принимать совместные заявления с тех пор, как группа начала проводить ежегодные саммиты в 2008 году. По мнению политологов, неспособность группы продемонстрировать единство вызовет еще больший скептицизм в отношении G20.

Большинство представителей стран Группы двадцати (G20) решительно осудили конфликт на Украине, однако по этой ситуации были и другие мнения. Об этом сообщило во вторник агентство Reuters со ссылкой на проект совместного коммюнике.

"Были другие взгляды и разные оценки ситуации (на Украине - прим. ТАСС) и санкций", - отмечается в документе. Вместе с тем в проекте коммюнике говорится, что страны G20 не считают этот формат площадкой "для решения вопросов безопасности". "Мы считаем, что проблемы безопасности имеют значительные последствия для глобальной экономики", - говорится в тексте.

Кроме того, согласно проекту заявления, представители стран Группы двадцати дали положительную оценку зерновой сделке. Вместе с тем они также подчеркнули, что применение или угроза применения ядерного оружия недопустимы.

Председатель Европейского совета Шарль Мишель ранее на пресс-конференции заявил, что страны "двадцатки" смогли на уровне шерп договориться об итоговом коммюнике, но среди руководителей консенсуса пока нет.

Саммит G20 начался во вторник на острове Бали. Встречи продлится до 16 ноября.

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в ходе онлайн-выступления в рамках саммита «Группы двадцати» (G20) озвучил свое видение шагов для урегулирования конфликта в его стране.

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«Есть украинская формула мира. Мира для Украины, Европы и мира. И есть набор решений, которые можно реализовать, чтобы действительно гарантировать мир. Принял участие в саммите «Группы двадцати», я представил предложения таких решений – конкретных и честных», — написал украинский лидер в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что Киев предлагает ведущим государствам мира «быть сотворцами мира» вместе с ним.

План Зеленского состоит из 10 пунктов. Так, он заявил, что для мира на Украине необходимы радиационная и ядерная безопасность, продовольственная и энергетическая безопасность, обмен военнопленными, восстановление территориальной целостности страны, вывод войск РФ и прекращение боевых действий, «возвращение справедливости», противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация «окончания войны».

Украина требует эффективных гарантий безопасности, а любое возвращение к Минским соглашениям полностью исключено. Такое заявление в рамках онлайн выступления на саммите G20 сделал украинский президент Владимир Зеленский. Кроме того, страны мира должны согласовать потолок цен на российские энергоносители, пишет Reuters.

По мнению Зеленского, необходимо создать послевоенную инфраструктуру безопасности в рамках Киевского договора (Kyiv security compact). Его подготовкой офис украинского лидера занимался с сентября. В нем упоминаются инвестиции в украинский ОПК, обмен разведданными с НАТО и ЕС, подготовка украинских военных за рубежом и гарантии мира со стороны США, Великобритании, Италии и ряда других государств. Кроме того, официальный Киев оставляет за собой право вступления в любые альянсы и блоки, включая НАТО.

В минувшем феврале Москва признала независимость Народных республик Донбасса, после чего президент Владимир Путин заявил о прекращении существования Минских соглашений, которые Украина и так не выполняла. Спустя несколько дней Россия приступила к специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил по итогам своего участия в саммите G20, что требования украинской стороны являются неадекватными. Об этом сообщает ТАСС.

По словам Лаврова, в ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном он «напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации».

Глава МИД России Сергей Лавров на саммите G20 заявил канцлеру ФРГ Олафу Шольцу и президенту Франции Эммануэлю Макрону, что Украина срывает переговорный процесс с российской стороной. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам министра, он напомнил Макрону, что проблемы возникают из-за действий Украины, отказывающейся от переговоров и выдвигающей «неадекватные» требования.

Лавров также отметил, что президент Франции подтвердил настрой на продолжение контактов с президентом России Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования ситуации на Украине.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе встречи в рамках саммита G20 на индонезийском острове Бали выступили с совместным призывом о прекращении огня на Украине и возобновлении мирных переговоров. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центральное телевидение Китая.

«Необходимо прекратить огонь, остановить конфликт и приступить к проведению мирных переговоров», — заявил Си Цзиньпин.

Он добавил, что позиция Китая по этому вопросу неизменна: международное сообщество должно создавать условия для мирного процесса. Также председатель КНР отметил, что Пекин со своей стороны продолжит предпринимать конструктивные усилия, но будет содействовать урегулированию украинского вопроса «собственными методами».

В свою очередь Эммануэль Макрон заявил, что Париж готов вместе с Пекином «содействовать мирному глобальному развитию».

Мировые государства должны отменить односторонние санкции и снять ограничения на научно-техническое сотрудничество, заявил китайский лидер Си Цзиньпин во время саммита G20.

По словам председателя КНР, в сфере глобального развития энергетическая и продовольственная безопасность стали самыми актуальными вызовами. Проблемы с цепочками поставок и нарушение международного сотрудничества стали главными причинами сложившегося в мире кризиса.

«Необходимо решительно противостоять политизации и вепонизации продовольственных и энергетических вопросов, необходимо снять односторонние санкции и отменить ограничения на соответствующее научно-техническое сотрудничество», — цитирует Си Цзиньпина ФАН.

Министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что Китай выступает против исключения России из «Группы двадцати» (G20) и других международных площадок. Об этом он сообщил, открывая двустороннюю встречу с главой МИД РФ Сергеем Лавровым на полях саммита G20, передает РИА Новости.

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«Мы поддерживаем достойную роль России в рамках «двадцатки» и других международных площадок и считаем, что никто не имеет права отобрать рациональное право России на участие в рамках многосторонних форматов», — сказал Ван И.

Он также отметил, что хочет обсудить с Лавровым «вопросы, представляющие взаимный интерес, а также сотрудничество по сохранению устойчивой динамики двусторонних отношений».

29 октября президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что Российскую Федерацию исключат из G20, поскольку она приостановила участие в зерновой сделке.

Накануне в Верховную раду Украины был внесен проект заявления об обращении к «Большой двадцатке» с просьбой исключить Россию из состава группы. Из документа также следует, что Украина просит участников двадцатки поддержать продление продовольственной сделки, усилить антироссийские санкции и «существенно нарастить» экономическую, финансовую помощь Киеву и помощь в вопросах безопасности страны.

Евросоюз разочаровался в энергопоставках из России и теперь поддерживает введение потолка цен на российскую нефть. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на сессии, посвященной глобальным вопросам, связанным с инфраструктурой и инвестициями, в рамках саммита Группы двадцати (G20) в Индонезии.

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"Война открыла глаза Евросоюзу. Мы видим буквально, что Россия вместо того, чтобы продавать газ (тем государствам ЕС, которые после введения антироссийских санкций отказались расплачиваться за газ в рублях и изучали способы блокирования российских доходов от торговли газом - прим. ТАСС), предпочитает его сжигать. Это ведет к снижению предложения на рынке и взлету цен. Поэтому мы поддерживаем введение потолка цен на нефть", - заявила фон дер Ляйен.

Глава Еврокомиссии утверждает, что это "будет очень выгодно странам с низким и среднем уровнем дохода".

Россия уже объявила, что в случае попыток введения такого потолка отдельными западными странами торговать по заниженным ценам не станет. Таким образом, введение потолка приведет к дальнейшему сокращению поставок нефти на глобальный рынок, новому росту цен.

По оценкам бельгийского института "Брейгель", опубликованным в конце лета, в этом сценарии Россия практически не понесет убытков, поскольку некоторое падение объемов торговли будет вновь компенсировано ростом цен, богатые страны Запада будут вынуждены приобретать нефть по завышенной цене, в том числе российскую через посредников, а наибольшие потери понесут именно страны - импортеры нефти с низким и среднем уровнем доходов из-за нового сокращения предложения на рынке и очередного скачка цен.

Идею "потолка цен на российскую нефть" выдвинули США при поддержке государств Группы семи, однако большинство крупнейших потребителей нефти в мире, включая Китай и Индию, эту идею отвергли.

Канцлер Германии Олаф Шольц назвал неприемлемыми угрозы применения ядерного оружия. Об этом он заявил на саммите Группы двадцати (G20) на Бали, сообщает агентство DPA.

«Применение ядерного оружия и любая угроза [его применить] остаются недопустимыми», — сказал глава германского кабмина.

По его словам, это должно быть ясным общим сигналом этого саммита.

Президент США Джо Байден и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе двусторонней встречи на полях саммита G20 в Индонезии назвали продление зерновой сделки главным условием обеспечения продовольственной безопасности. Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Байден выразил признательность Эрдогану за его усилия по возобновлению зерновой сделки, которая, как они оба согласились, чрезвычайно важна для улучшения глобальной продовольственной безопасности», — говорится в пресс-службе американского президента.

Отмечается, что лидеры Турции и США на встрече согласились, что зерновую сделку необходимо продлить.

Ранее замглавы МИД России Сергей Вершинин заявил, что Россия не приняла решение по вопросу о продлении зерновой сделки, она будет учитывать факт терактов в Крыму и Севастополе, инициированных Украиной.

До этого заместитель министра инфраструктуры Украины Юрий Васьков заявил, что Киев рассчитывает на продление зерновой сделки.