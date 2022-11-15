В МИД обвинили Ирландию в разрушении комплекса связей с Россией

В сообщении указано, что Ирландия, «подбадриваемая» Великобританией, разрушает весь комплекс двусторонних политических, экономических и гуманитарных связей. Кроме того, ирландские власти препятствует нормальной работе российского посольства в Дублине, «под надуманным предлогом» блокирует поездки российских дипломатов и контакты, заявила Захарова.