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48 минут назад

Захарова: Ирландия разрушает комплекс связей с РФ, препятствует работе посольства в Дублине

Газета.Ru

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова обвинила Ирландию в последовательном разрушении отношений с Российской Федерацией. Соответствующий комментарий опубликован на официальном сайте МИД РФ.

В МИД обвинили Ирландию в разрушении комплекса связей с Россией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В сообщении указано, что Ирландия, «подбадриваемая» Великобританией, разрушает весь комплекс двусторонних политических, экономических и гуманитарных связей. Кроме того, ирландские власти препятствует нормальной работе российского посольства в Дублине, «под надуманным предлогом» блокирует поездки российских дипломатов и контакты, заявила Захарова.

Политика,Мария Захарова,МИД России,
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