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1 час назад

Песков назвал резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине грабежом

Лера Букина

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о позиции России по принятию Генассамблеей ООН резолюции о репарациях Москвы Украине. Так, по его словам, Москва категорически против такой меры, передает «Интерфакс».

Песков назвал резолюцию Генассамблеи ООН о репарациях Украине грабежом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Представитель Кремля назвал данный шаг попыткой грабежа с использованием площадки ООН.

«Собственно, (это) формализация этого грабежа с использованием площадки ООН», - отметил Песков.

По его словам, мера не является юридически обязывающей. Пресс-секретарь президента указал на то, что именно так Россия будет воспринимать данное решение.

Также Песков заявил, что Россия постарается сделать все возможное для того, чтобы замороженные российские активы не изъяли.

Ранее Генеральной ассамблеей ООН большинством голосов был принят проект резолюции о возмещении ущерба Киеву от российской спецоперации. За резолюцию проголосовали 94 члена, против - 14. Воздержались голосовать 73 члена ООН.

Среди стран, которые не одобрили данный шаг, - Багамы, Белоруссия, Китай, Куба, КНДР, Эритрея, Эфиопия, Иран, Мали, Никарагуа, Россия, Сирия, ЦАР и Зимбабве.

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