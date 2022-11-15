В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+2° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
7 минут назад

«Стола не наблюдаем»: Песков ответил на призыв Макрона к переговорам

Елена Прошина

Комментируя призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу по Украине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не наблюдает стола переговоров. Об этом пишет РИА Новости.

«Стола не наблюдаем»: Песков ответил на призыв Макрона к переговорам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Безусловно, пока собственно не наблюдаем стола переговоров», - сказал Песков.

Ранее в интервью радиостанции France Inter Макрон заявил о необходимости продолжать диалог

с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Франция выступает за дипломатический подход. Он также высказался за то, чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Однако Макрон уточнил, что разговор должен вестись на условиях, приемлемых для президента Украины Владимира Зеленского.

В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе его короткой беседы с Макроном, французский лидер подтвердил свой настрой продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования конфликта на Украине.

При этом Песков ранее отметил, что киевские власти де-факто и де-юре не могут и не хотят вести переговоры с Россией. В связи с этим спецоперация продолжится.

Политика,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители