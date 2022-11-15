«Стола не наблюдаем»: Песков ответил на призыв Макрона к переговорам

Комментируя призыв президента Франции Эммануэля Макрона к переговорному процессу по Украине пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва пока не наблюдает стола переговоров. Об этом пишет РИА Новости.
«Безусловно, пока собственно не наблюдаем стола переговоров», - сказал Песков.
Ранее в интервью радиостанции France Inter Макрон заявил о необходимости продолжать диалог
с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркнул, что Франция выступает за дипломатический подход. Он также высказался за то, чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров. Однако Макрон уточнил, что разговор должен вестись на условиях, приемлемых для президента Украины Владимира Зеленского.
В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что в ходе его короткой беседы с Макроном, французский лидер подтвердил свой настрой продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования конфликта на Украине.
При этом Песков ранее отметил, что киевские власти де-факто и де-юре не могут и не хотят вести переговоры с Россией. В связи с этим спецоперация продолжится.