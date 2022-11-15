Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему трудно судить о планах западных стран на урегулирование конфликта на Украине, поскольку «чужая душа потемки», а особенно — Евросоюза. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 на Бали, пишет EurAsia Daily.
«Мне трудно судить, чужая душа потемки. Особенно душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда и развеиваются, то ненадолго», — сказал Лавров.
Глава МИД РФ добавил, что в ходе беседы французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов президентом России Владимиром Путиным с целью поиска договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию.
«Но все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации», — подчеркнул Лавров.
Напомним, что саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на форуме представляет делегация во главе с Лавровым. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».