Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему трудно судить о планах западных стран на урегулирование конфликта на Украине, поскольку «чужая душа потемки», а особенно — Евросоюза. Об этом он заявил в ходе пресс-конференции на полях саммита G20 на Бали, пишет EurAsia Daily.

«Мне трудно судить, чужая душа потемки. Особенно душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда и развеиваются, то ненадолго», — сказал Лавров.

Глава МИД РФ добавил, что в ходе беседы французский лидер Эммануэль Макрон подтвердил свой настрой на продолжение контактов президентом России Владимиром Путиным с целью поиска договоренностей, которые позволят урегулировать ситуацию.

«Но все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны этой ситуации», — подчеркнул Лавров.