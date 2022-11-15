Песков: спецоперация будет продолжаться

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что де-факто и де-юре Киев не может и не стремится вести переговоры. Он подчеркнул, что российская сторона будет и дальше проводить спецоперацию на украинской территории, передает РИА Новости.

Накануне главнокомандующий вооруженных сил Украины (ВСУ) Валерий Залужный заявил, что ему удалось провести телефонные переговоры с главой комитета начальников штабов ВС США Марком Милли.

Залужный проинформировал его об отсутствии планов у ВСУ принимать какие-либо переговоры, договоренности и компромиссные решения.

Ранее газета Politico, ссылаясь на нескольких представителей администрации США, сообщила, что Госдепартаментом США готовится почва для возможных переговоров между Россией и Украиной. При этом, как уточнило издание, мнения членов американской администрации по целесообразности принятия такой меры разделились.