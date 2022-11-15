Лавров раскрыл подробности об итоговой декларации саммита G20

Россия настояла на внесении в итоговую декларацию саммита G20 фразы о том, что позиции по Украине различаются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

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По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад добавил фразу о том, что «многие делегации» осудили Россию.

«Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати"», - пояснил Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия главы государства в стране. Российскую делегацию на саммите возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.