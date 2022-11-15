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12 минут назад

Лавров раскрыл подробности об итоговой декларации саммита G20

Алиса Селезнёва

Россия настояла на внесении в итоговую декларацию саммита G20 фразы о том, что позиции по Украине различаются. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА Новости.

Лавров раскрыл подробности об итоговой декларации саммита G20
Фото: ТАССТАСС

По словам главы российского внешнеполитического ведомства, Запад добавил фразу о том, что «многие делегации» осудили Россию.

«Запад добавил фразу, что "мы, многие делегации" осудили Россию. Мы записали, что были изложены и альтернативные точки зрения. Мы считаем, что этого вполне достаточно, чтобы не углубляться в эту проблематику глубоко, это совсем не дело "группы двадцати"», - пояснил Лавров.

Саммит «Большой двадцатки» проходит 15–16 ноября на Бали. Президент РФ Владимир Путин не приехал на встречу, в Кремле объяснили, что обстоятельства требуют присутствия главы государства в стране. Российскую делегацию на саммите возглавляет глава МИД РФ Сергей Лавров.

Ранее японское издание Kyodo усомнилось в возможности принятия итогового коммюнике саммита G20 из-за диаметрально противоположных позиций сторон по поводу украинского кризиса. При этом, по данным издания, ранее странам удавалось принимать совместные заявления с тех пор, как группа начала проводить ежегодные саммиты в 2008 году. По мнению политологов, неспособность группы продемонстрировать единство вызовет еще больший скептицизм в отношении G20.

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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