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13 минут назад

Песков заявил, что Россия на G20 представлена на достойном уровне

Газета.Ruиещё 1

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на саммите G20 на Бали представлена на достойном уровне и «голос страны» там слышен. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

Песков оценил уровень России на G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Как добавил Песков, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел множество двусторонних встреч на данном саммите.

«Россия [на G20] представлена на достойном уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков подчеркнул, что Россия не согласна с критикой в свой адрес, которую можно было услышать на саммите G20.

«У нас министр [иностранных дел] оперативно реагирует на эту критику, и наши эксперты в ходе согласования документа выражают несогласие с этой критикой», — заключил представитель Кремля.

Политика,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,МИД России,
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