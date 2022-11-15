Песков оценил уровень России на G20

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что РФ на саммите G20 на Бали представлена на достойном уровне и «голос страны» там слышен. Об этом представитель Кремля сообщил во время брифинга.

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Как добавил Песков, глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров провел множество двусторонних встреч на данном саммите.

«Россия [на G20] представлена на достойном уровне», — сказал пресс-секретарь президента.

Также Песков подчеркнул, что Россия не согласна с критикой в свой адрес, которую можно было услышать на саммите G20.