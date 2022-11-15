В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+3° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
1 час назад

Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза

Lenta.ruиещё 1

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил журналистам, что затрудняется ответить на вопрос о возможности изменения отношений между Россией и Евросоюзом в более миролюбивую сторону. Его слова передает РИА Новости.

Лавров заявил об «очень густых потемках» в душе Евросоюза
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Мне трудно судить. Чужая душа — потемки. И особенно — душа Евросоюза, там потемки очень густые. Если они иногда развеиваются, то ненадолго», — сказал Лавров, представляющий российскую делегацию на саммите G20 в Индонезии.

Министр добавил, что президент Франции Эммануэль Макрон в беседе с ним подтвердил свое решение продолжить контакты со своим российским визави Владимиром Путиным. Также дипломат указал, что ранее в ходе встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем обсуждалась вероятность переговоров между Москвой и Киевом.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители