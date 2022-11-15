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26 минут назад

Лавров подтвердил планы Макрона переговорить с Путиным

Елена Прошина

В ходе беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что французский лидер подтвердил свой настрой продолжать контакты с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы найти пути урегулирования конфликта на Украине. Об этом пишет РИА Новости.

Лавров подтвердил планы Макрона переговорить с Путиным
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Ранее Лавров рассказал, что провел в рамках саммита G20 на Бали короткие беседы с Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как отмечается, он заявил политикам, что Украина срывает переговорный процесс с Москвой. Он также добавил, что Макрон подтвердил настрой на контакты с Путиным.

«Сегодня была краткая беседа с президентом Макроном, который подтвердил свой настрой на продолжение контактов с президентом Путиным с целью поиска каких-то договоренностей, которые позволят урегулировать всю ситуацию, как он выразился. Но я напомнил о том, что все проблемы находятся на украинской стороне, которая категорически отказывается от каких-либо переговоров и выдвигает условия, которые заведомо нереалистичны и неадекватны ситуации», - сказала глава российского МИД.

Ранее в интервью радиостанции France Inter Макрон заявил о необходимости продолжать диалог с президентом России Владимиром Путиным, т.к. Франция привержена дипломатическому подходу. По словам французского лидера, его страна пытается максимизировать дипломатические усилия. По его словам, дипломатический подход заключается в том, чтобы разговаривать с теми, с кем мы не согласны.

Он также призвал приложить дипломатические усилия, чтобы вернуть Россию и Украину за стол переговоров. При чем, по его мнению, они должны вестись на условиях, приемлемых для президента Украины Владимира Зеленского.

Политика,Олаф Шольц,Эммануэль Макрон,Владимир Зеленский,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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