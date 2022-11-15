Лавров рассказал о разговоре с Макроном и Шольцем

Глава МИД РФ Сергей Лавров рассказал, что провел в рамках саммита G20 на Бали короткие беседы с президентом Франции Эммануэлем Макроном и канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Как сообщает РИА Новости, он заявил политикам, что Украина срывает переговорный процесс с Москвой.
«Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая законодательно, указом Зеленского, запретила вести переговоры с Российской Федерацией. Поэтому вопрос этот не к нам, как я собственно сказал в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем», — сказал Лавров.
Глава МИД добавил, что несмотря на заявления США на встрече G20, другие страны все больше убеждаются в том, что конфликт на Украине был спровоцирован Вашингтоном.
Напомним, что саммит G20 проходит на индонезийском острове Бали 15-16 ноября. Россию на форуме представляет делегация во главе с Лавровым. В Кремле ранее заявляли, что отказ президента Владимира Путина от поездки на мероприятие связан «с его графиком и необходимостью его нахождения в Российской Федерации».