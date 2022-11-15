Лавров рассказал о разговоре с Макроном и Шольцем

«Они прекрасно знают, что тормозит этот процесс Украина, которая законодательно, указом Зеленского, запретила вести переговоры с Российской Федерацией. Поэтому вопрос этот не к нам, как я собственно сказал в ходе коротких бесед с президентом Макроном и канцлером Шольцем», — сказал Лавров.