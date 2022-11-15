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1 час назад

В Кремле отреагировали на заявление Зеленского о переговорах

Алиса Селезнёва

Заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, никакого «Минска-3» не будет, подтверждает нежелание Киева вести переговоры. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РИА Новости.

Кремль отреагировал на заявление Зеленского про «Минск-3»
Фото: ТАССТАСС

«Абсолютно подтверждает», - заметил официальный представитель Кремля, отвечая на вопрос, подтверждают ли эти слова Зеленского нежелание украинских властей вести переговоры с Россией.

Ранее глава Украины Владимир Зеленский отказался от новых минских договоренностей с Россией. Он также предложил G20 принять формулу мира из десяти пунктов, чтобы завершить военный конфликт. По его мнению, для разрешения украинского кризиса российские войска должны быть выведены с территории Украины и «никаких территориальных уступок со стороны Киева быть не может».

Зеленский отказался от новых минских договоренностей с Россией

Делегации России и Украины начали вести мирные переговоры в первые дни после начала российской спецоперации. В последний раз о прогрессе на них Россия сообщала в конце марта. В настоящее время диалог приостановлен по инициативе украинской стороны. В начале октября президент Украины Владимир Зеленский утвердил решение Совета нацбезопасности и обороны, предусматривающее отказ от переговоров с президентом РФ.

Политика,Владимир Зеленский,Дмитрий Песков,
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