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43 минуты назад

Посольство РФ в США: санкции Запада не влияют на политику России

Ura.Ruиещё 1

Санкции США неспособны повлиять на внешнеполитический курс России, а ведут лишь к снижению доверия к их компетенциям. С таким заявлением выступило российское посольство в США.

Посольство РФ в США: санкции Запада не влияют на политику России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс России», — говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном на его официальном сайте.

В нем также отметили, что американские санкции лишь поддерживают токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей, а их «диктат и шантаж ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции».

Ранее агентство Reuters сообщало, что США обсуждают введение новых санкций в отношении российского военно-промышленного комплекса. Они коснутся 14 физических и 28 юридических лиц. В ответ на действия американских властей в МИД России объявили о введении ответных санкций против 200 граждан США, передает RT.

Политика,МИД России,
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