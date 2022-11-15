Посольство РФ в США: санкции Запада не влияют на политику России

Санкции США неспособны повлиять на внешнеполитический курс России, а ведут лишь к снижению доверия к их компетенциям. С таким заявлением выступило российское посольство в США.

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«Рестрикции неспособны повлиять на суверенный внешнеполитический курс России», — говорится в сообщении посольства РФ в США, опубликованном на его официальном сайте.

В нем также отметили, что американские санкции лишь поддерживают токсичную атмосферу вокруг российских предпринимателей, а их «диктат и шантаж ведут лишь к снижению доверия к американской юрисдикции».