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30 минут назад

Российский посол заявил о замораживании политического диалога с Японией

Деловая газета "Взгляд"иещё 2

Позиция Токио, касающаяся Москвы, и ее недружественная политика обернулись замораживанием почти всех форм политического диалога, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин.

Посол РФ заявил о замораживании политического диалога с Японией
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, японская сторона солидарна с курсом коллективного Запада на оказание тотального политического, экономического, психологического давления на Россию. Все это привело к охлаждению отношений между государствами, отметил дипломат.

Галузин подчеркнул, что заморожены почти все формы политического диалога. Япония регулярно вводит новые санкции и придерживается недружественной риторики на самом высоком уровне. Поэтому сейчас нет возможности провести переговоры по документу о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

«Мы видели этот документ как важный инструмент сближения подходов России и Японии к актуальной международной проблематике», – передает РИА «Новости» слова Галузина.

Но Токио выбрал нагнетать напряжение в отношениях, выступив на стороне Запада.

Ранее сообщалось, что во время боевых действий на территории Украины умер воевавший в составе ВСУ японский наемник.

Политика,Михаил Галузин,
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