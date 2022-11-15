Посол РФ заявил о замораживании политического диалога с Японией

Позиция Токио, касающаяся Москвы, и ее недружественная политика обернулись замораживанием почти всех форм политического диалога, заявил российский посол в Японии Михаил Галузин.

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По его словам, японская сторона солидарна с курсом коллективного Запада на оказание тотального политического, экономического, психологического давления на Россию. Все это привело к охлаждению отношений между государствами, отметил дипломат.

Галузин подчеркнул, что заморожены почти все формы политического диалога. Япония регулярно вводит новые санкции и придерживается недружественной риторики на самом высоком уровне. Поэтому сейчас нет возможности провести переговоры по документу о дальнейшем развитии двусторонних отношений.

«Мы видели этот документ как важный инструмент сближения подходов России и Японии к актуальной международной проблематике», – передает РИА «Новости» слова Галузина.

Но Токио выбрал нагнетать напряжение в отношениях, выступив на стороне Запада.