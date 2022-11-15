Антонов заявил о продолжении "охоты на россиян" спецслужбами США

Спецслужбы США продолжают настоящую охоту на граждан России в третьих странах, несмотря на решительные протесты Москвы. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

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"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли о том, что выступаем категорически против политики Соединенных Штатов Америки - [политики] охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают [эту] свою деятельность", - сказал дипломат.

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Он беседовал с журналистами после посещения россиянина Романа Селезнева, отбывающего заключение в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина.

Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В сентябре 2017 года прокуратура штата Джорджия, также предъявившая Селезневу отдельные обвинения, уведомила, что он признал вину во вступлении в 2008 году в сговор для организации кибератаки на компанию Worldpay, поставщика онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей для банков. Кроме того, в штате Невада его обвиняли в том, что он с 2009 года участвовал в противоправной деятельности в составе международной криминальной интернет-группировки Carder, занимавшейся хищением личной информации клиентов финансовых учреждений.