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1 час назад

Посол Антонов заявил о продолжении "охоты на россиян" спецслужбами США

ТАССиещё 5

Спецслужбы США продолжают настоящую охоту на граждан России в третьих странах, несмотря на решительные протесты Москвы. Об этом заявил в понедельник посол России в США Анатолий Антонов.

Антонов заявил о продолжении "охоты на россиян" спецслужбами США
Фото: ТАССТАСС

"Что касается ареста или задержания наших граждан в третьих странах, то мы неоднократно заявляли о том, что выступаем категорически против политики Соединенных Штатов Америки - [политики] охоты за россиянами в различных странах мира. Вынужден на сегодняшний день признать, что американцы не останавливаются, а продолжают [эту] свою деятельность", - сказал дипломат.

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Он беседовал с журналистами после посещения россиянина Романа Селезнева, отбывающего заключение в тюрьме города Батнер в штате Северная Каролина.

Селезнев был задержан сотрудниками американских спецслужб 5 июля 2014 года в международном аэропорту столицы Мальдивской Республики Мале. В тот же день он был доставлен на остров Гуам, являющийся неинкорпорированной территорией США. Окружной суд Гуама отказал россиянину в освобождении и принял решение о его депортации в Сиэтл (штат Вашингтон).

В августе 2016 года жюри присяжных в Сиэтле признало Селезнева виновным в кибермошенничестве по 38 из 40 пунктов. Ему инкриминировались взломы баз данных примерно 200 американских компаний. 21 апреля 2017 года россиянин был приговорен к 27 годам тюремного заключения и выплате $170 млн.

В сентябре 2017 года прокуратура штата Джорджия, также предъявившая Селезневу отдельные обвинения, уведомила, что он признал вину во вступлении в 2008 году в сговор для организации кибератаки на компанию Worldpay, поставщика онлайн-сервисов по осуществлению электронных платежей для банков. Кроме того, в штате Невада его обвиняли в том, что он с 2009 года участвовал в противоправной деятельности в составе международной криминальной интернет-группировки Carder, занимавшейся хищением личной информации клиентов финансовых учреждений.

В декабре 2017 года Министерство юстиции США объявило, что Селезнев по обвинениям в Джорджии и Неваде приговорен еще к 14 годам тюремного заключения. Он будет отбывать это наказание параллельно с 27-летним сроком заключения. Данные сроки не суммируются.

Политика,Роман Селезнев,Анатолий Антонов,Министерство юстиции США,
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