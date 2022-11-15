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35 минут назад

Лавров прибыл на саммит G20

Свободная прессаиещё 2

Глава МИД России Сергей Лавров прибыл на заседание саммита G20.

Лавров прибыл на саммит G20
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Российского министра поприветствовал президент Индонезии Джоко Видодо.

Напомним, саммит проходит накануне решающего момента для мировой продовольственной безопасности — 19 ноября истекает срок продуктовой сделки, достигнутой в Стамбуле в июле. Этой теме будет посвящено одно из заседаний саммита.

Ранее «Свободная пресса» писала о том, что официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на вопрос представителей СМИ о том, какая задача стоит перед Россией на саммите «Большой двадцатки».

Политика,Саммит,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,
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