В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+6° в 
USD 60.40EUR 62.16
Войти в почту
45 минут назад

Инструмент для ограбления России: Небензя раскрыл планы Запада

Елена Прошина

Постоянный представитель России при ООН Василий Небезя считает, что резолюция о взыскании репараций всего лишь очередной западный инструмент для ограбления Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает URA.RU.

Инструмент для ограбления России: Небензя раскрыл планы Запада
Фото: ТАССТАСС

Небезя подчеркнул, что западные страны никогда не обращались к резолюциям для искупления «собственных грехов». Запад ввел эту концепцию только сейчас, так как репарации — удобный инструмент для «ограбления» очередного государства, указал он.

Постоянный представитель России при ООН отметил, что западные государства подобным образом пытаются разморозить заблокированные российские активы. Эти средства вполне могли бы компенсировать их затраты на поставки военной помощи Украине, отметил Небезя. Он добавил, что принятие резолюции обернется для деятельности ООН серьезными системными последствиями.

Ранее стало известно, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя посчитал эту идею «ничтожной» и обвинил создателей резолюции в юридической безграмотности.

Политика,Василий Небензя,Генассамблея ООН,ООН,
11
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители