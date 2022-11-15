Инструмент для ограбления России: Небензя раскрыл планы Запада

Постоянный представитель России при ООН Василий Небезя считает, что резолюция о взыскании репараций всего лишь очередной западный инструмент для ограбления Российской Федерации. Об этом он заявил в ходе своего выступления на заседании Генеральной Ассамблеи ООН, передает URA.RU.

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Небезя подчеркнул, что западные страны никогда не обращались к резолюциям для искупления «собственных грехов». Запад ввел эту концепцию только сейчас, так как репарации — удобный инструмент для «ограбления» очередного государства, указал он.

Постоянный представитель России при ООН отметил, что западные государства подобным образом пытаются разморозить заблокированные российские активы. Эти средства вполне могли бы компенсировать их затраты на поставки военной помощи Украине, отметил Небезя. Он добавил, что принятие резолюции обернется для деятельности ООН серьезными системными последствиями.