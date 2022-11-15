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27 минут назад

Медведев обвинил Евросоюз в попытке обворовать Россию

Ura.Ru

Страны Евросоюза пытаются найти юридические основания для присвоения российских активов. Так зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал принятую резолюцию Генассамблеи ООН.

Медведев обвинил Евросоюз в попытке обворовать Россию
Фото: ТАССТАСС

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО», — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, сейчас это выглядит как начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Медведев считает, что продолжение подобной политики ООН в адрес России ни к чему положительному не приведет.

«Проживем и без такой организации объединенных наций», — дополняет зампредседателя Совбеза РФ.

Ранее URA.RU сообщало, что Генеральная ассамблея Организации объединенных наций (ГА ООН) приняла резолюцию о взыскании репараций с России. Большинством голосов приняли резолюцию о возмещении ущерба Украине.

Политика,Дмитрий Медведев,НАТО,Генассамблея ООН,ООН,Совет безопасности РФ,ЕС,
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