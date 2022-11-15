Медведев обвинил Евросоюз в попытке обворовать Россию

«Англосаксы явно пытаются наскрести юридическую основу для воровства незаконно арестованных российских активов. Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО », — написал Дмитрий Медведев у себя в telegram-канале.

По словам зампредседателя Совбеза РФ, сейчас это выглядит как начало агонии ООН в качестве главного международного института по примирению. Медведев считает, что продолжение подобной политики ООН в адрес России ни к чему положительному не приведет.