Лавров примет участие в саммите G20

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

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Саммит пройдет 15 и 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Лавров будет представлять Россию на мероприятии. Президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране.