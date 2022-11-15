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15 минут назад

Лавров примет участие в саммите G20

Lenta.ru

Глава МИД России Сергей Лавров примет участие в саммите «Большой двадцатки» (G20). Об этом сообщает РИА Новости.

Лавров примет участие в саммите G20
Фото: ТАССТАСС

Саммит пройдет 15 и 16 ноября на острове Бали в Индонезии. Лавров будет представлять Россию на мероприятии. Президент России Владимир Путин отказался от участия в саммите, так как обстоятельства диктуют приоритет нахождения главы государства в стране.

Ранее агентство Associated Press со ссылкой на власти Индонезии сообщало о госпитализации Лаврова по прибытии на саммит G20. Однако позже губернатор Бали Ваян Костер рассказал, что глава российского МИД был в больнице на обследовании и «находится в добром здравии».

Политика,Сергей Лавров,Владимир Путин,МИД России,
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