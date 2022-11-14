Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН по репарациям Украине

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине, понесенного в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее». Об этом сообщает РИА «Новости».

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«Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем снова путем выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблея нет никаких полномочий требовать репарации», – заявил Слуцкий.

Он также добавил, что принятая резолюция является «однобоким и абсурдным с правовой точки зрения» документом, и что она «ударит бумерангом по авторам» в будущем.