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21 минуту назад

Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН по репарациям Украине

Елена Прошина

Глава думского международного комитета и лидер ЛДПР Леонид Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН о возмещении ущерба Украине, понесенного в результате «международно-противоправных действий Российской Федерации на Украине или против нее». Об этом сообщает РИА «Новости».

Слуцкий прокомментировал резолюцию ООН по репарациям Украине
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Очередная продавленная Западом антироссийская резолюция, причем снова путем выкручивания рук и шантажа. По сути, на уровне ООН идет речь о легализации неприкрытого грабежа на межгосударственном уровне. У Генассамблея нет никаких полномочий требовать репарации», – заявил Слуцкий.

Он также добавил, что принятая резолюция является «однобоким и абсурдным с правовой точки зрения» документом, и что она «ударит бумерангом по авторам» в будущем.

Ранее Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию о репарациях Украине со стороны России. Принятие резолюции поддержали 94 страны, 14 выступили против, 73 воздержались.

Политика,ЛДПР,Генассамблея ООН,ООН,
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