"Агония ООН": Медведев высказался о резолюции по репарациям Украине

"Пусть примут такую же рекомендацию о полном возмещении США ущерба Корее, Вьетнаму, Ираку, Югославии и другим многочисленным пострадавшим от американцев и НАТО", - прокомментировал Медведев голосование в ООН о необходимости создания механизма для возмещения Россией убытков Украине.