Резолюция о репарациях Украине является всего лишь инструментом Запада для ограбления России. Об этом заявил постпред РФ при ООН Василий Небезя во время своего выступления на заседании Генассамблеи.

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«Страны Запада никогда не рассматривали „репарации“ в качестве способа искупить свои собственные грехи. < > Они вспомнили об этой концепции лишь сейчас, когда „репарации“ приглянулись им как удобный инструмент для ограбления очередного государства» — произнес Небезя в своей речи.

Дипломат так же отметил, что таким способом Запад пытается разморозить заблокированные российские активы для того, что бы компенсировать свои затраты на поставки оружия Киеву. Принятие резолюции, по мнению постпреда будет иметь системные последствия для деятельности ООН.