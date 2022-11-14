Косачев: Резолюция ГА ООН "в поддержку Украины" юридически ничтожна

Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации):
"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы.
Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными. Что, впрочем, не остановит их инициаторов и авторов в главном, ради чего затевалась нынешняя акция "в поддержку Украины" - придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов, когда-то им доверенных в надежде на незыблемость и обязательность того же международного права для всех без исключения и безотносительно к обстоятельствам.
Единственное, что хоть как-то обнадеживает - на этом голосовании число сателлитов США и их натовских союзников составило менее половины государств-членов ООН, 94 из 193.
94 страны-адептов однополярного мира либо сдавшихся под его напором - это все равно безобразно много. Но их не большинство. И это важно фиксировать".