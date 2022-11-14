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37 минут назад

Косачев: Резолюция ГА ООН "в поддержку Украины" юридически ничтожна

Российская Газета

Константин Косачев (заместитель председателя Совета Федерации):

Косачев: Резолюция ГА ООН "в поддержку Украины" юридически ничтожна
Фото: ТАССТАСС

"Резолюции Генеральной Ассамблеи ООН в принципе не имеют обязательной силы.

Но когда они самим своим содержанием противоречат Уставу ООН и основополагающим нормам международного права, это делает такие резолюции не просто декларативными, но юридически ничтожными. Что, впрочем, не остановит их инициаторов и авторов в главном, ради чего затевалась нынешняя акция "в поддержку Украины" - придать хотя бы видимость легитимности своим заведомо неправовым действиям по аресту, изъятию и последующему использованию по собственному произвольному разумению российских активов, когда-то им доверенных в надежде на незыблемость и обязательность того же международного права для всех без исключения и безотносительно к обстоятельствам.

Единственное, что хоть как-то обнадеживает - на этом голосовании число сателлитов США и их натовских союзников составило менее половины государств-членов ООН, 94 из 193.

94 страны-адептов однополярного мира либо сдавшихся под его напором - это все равно безобразно много. Но их не большинство. И это важно фиксировать".

Политика,Константин Косачев,Генассамблея ООН,Совет Федерации,ООН,
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