Лавров опроверг сообщения о наличии у него американских гаджетов

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг в понедельник сообщения о наличии у него смарт-часов американской фирмы Apple.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы использовании главой МИД РФ гаджетов от компаний из США, которые позволяют собирать информацию о владельце устройства. Пост появился после того, как официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала видео, запечатлевшее министра за работой, в качестве опровержения сообщений о его нахождении в больнице.

"Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei", - сказал Лавров ТАСС.