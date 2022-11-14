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44 минуты назад

Лавров опроверг сообщения о наличии у него американских гаджетов

ТАССиещё 2

Министр иностранных дел России Сергей Лавров опроверг в понедельник сообщения о наличии у него смарт-часов американской фирмы Apple.

Ранее в соцсетях появилась информация о якобы использовании главой МИД РФ гаджетов от компаний из США, которые позволяют собирать информацию о владельце устройства. Пост появился после того, как официальный представитель МИД Мария Захарова опубликовала видео, запечатлевшее министра за работой, в качестве опровержения сообщений о его нахождении в больнице.

"Специально для неграмотных стоит пояснить, что часы произведены не Apple, а компанией Huawei", - сказал Лавров ТАСС.

Лавров отреагировал на информацию о своей госпитализации на Бали

Ранее в тот же день западные СМИ сообщали о якобы госпитализации Лаврова перед саммитом G20 в Индонезии. Министр опроверг эту информацию, призвав западных журналистов "быть почестнее".

Политика,Видео,Мария Захарова,Сергей Лавров,МИД России,Apple,
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