Запад разморозит российские активы ради оплаты долгов, возникших из-за поставок оружия Украине. Об этом заявил постпред России при ОНН Василий Небензя.
«Им уже давно хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить на помощь Украине, а на финансирование постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — заявил Небезня во время своего вылупления в ООН. Трансляция заседания организации велась на официальной странице в Twitter (заблокирован в РФ).
После начала российской спецоперации на Украине западные станы заморозили российские активы. Так активы Центробанка оказались заморожены на сумму 24,5 млрд долларов. Также ЕС допускал передачу замороженных активов ЦБ РФ Украине.