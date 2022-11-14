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58 минут назад

Запад украдет деньги из замороженных активов РФ для поставок вооружения Киеву

Ura.Ru

Запад разморозит российские активы ради оплаты долгов, возникших из-за поставок оружия Украине. Об этом заявил постпред России при ОНН Василий Небензя.

Запад украдет деньги из замороженных активов РФ для поставок вооружения Киеву
Фото: ТАССТАСС

«Им уже давно хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить на помощь Украине, а на финансирование постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — заявил Небезня во время своего вылупления в ООН. Трансляция заседания организации велась на официальной странице в Twitter (заблокирован в РФ).

После начала российской спецоперации на Украине западные станы заморозили российские активы. Так активы Центробанка оказались заморожены на сумму 24,5 млрд долларов. Также ЕС допускал передачу замороженных активов ЦБ РФ Украине.

Политика,Василий Небензя,Банк России,ООН,ЕС,
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