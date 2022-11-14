Запад украдет деньги из замороженных активов РФ для поставок вооружения Киеву

«Им уже давно хочется их разморозить, но не для того, чтобы вернуть законному владельцу, и не для того, чтобы тратить на помощь Украине, а на финансирование постоянно растущих поставок оружия Киеву и погашение его долгов за уже переданное вооружение», — заявил Небезня во время своего вылупления в ООН. Трансляция заседания организации велась на официальной странице в Twitter (заблокирован в РФ).