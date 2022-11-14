Небензя прокомментировал проект резолюции о репарациях Киеву

Инициатива западных стран создать через Генеральную Ассамблею ООН механизм по взиманию репараций с России юридически ничтожна. Об этом заявил в понедельник постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН по Украине, на которой рассматривает проект резолюции о взимании репараций с России.
"Ущербность этой инициативы очевидна. С юридической точки зрения положения проекта не выдерживают никакой критики, являются юридически ничтожными и попыткой легализовать нелегализумое с точки зрения действующего международного права", - сказал он.
"Это классический пример концепции "порядка, основанного на правилах", когда группа государств действует не на основе международного права, а стремится освятить беззаконие, используя авторитет Генассамблеи и позиционируя ее в качестве судебного органа, каковым она по определению не является", - добавил Небензя.
В понедельник, 14 ноября, возобновилась спецсессия Генеральной Ассамблеи ООН по Украине. На нее вынесен проект резолюции о механизме взимания репараций с России.
"Генеральная Ассамблея признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по восстановлению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины. Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина", - говорится в тексте проекта, который имеется в распоряжении ТАСС.
Резолюция также снова призывает Россию прекратить боевые действия на Украине и вывести войска. Проект резолюции подготовлен западными странами при участии Украины.
Заседание Генассамблеи началось в 18:00 мск, голосованию по проекту будут предшествовать дебаты. Согласно имеющейся практике, для принятия резолюции ее должны поддержать две третьих участников голосования, при этом воздержавшиеся участниками голосования не считаются. Дебаты по резолюции, как показываем имеющаяся практика, могут затянуться на два-три дня.