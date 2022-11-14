Небензя прокомментировал проект резолюции о репарациях Киеву

"Генеральная Ассамблея признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по восстановлению ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины. Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина", - говорится в тексте проекта, который имеется в распоряжении ТАСС.