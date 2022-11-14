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12 минут назад

Директор ЦРУ прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой

Илья Родин

Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Турцию для встречи с российским коллегой. Он намеревается донести до Москвы сообщение о последствиях применения ядерного оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Директор ЦРУ прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Отмечается, что глава разведывательного ведомства не будет обсуждать на встрече урегулирование украинского кризиса.

Источник пояснил, что Бернс приехал в Анкару, чтобы передать коллеге сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

Уточняется, что официального подтверждения встречи высокопоставленных чиновников пока нет.

По данным агентства, на встрече также будут затронуты вопросы продления договора о сокращении ядерных вооружений, возобновления продуктовой сделки и обмена заключенными.

Политика,Уильям Бернс,ЦРУ,
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