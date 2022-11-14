Директор ЦРУ прибыл в Анкару для встречи с российским коллегой

Глава ЦРУ Уильям Бернс прибыл в Турцию для встречи с российским коллегой. Он намеревается донести до Москвы сообщение о последствиях применения ядерного оружия. Об этом пишет Reuters со ссылкой на источники.

Отмечается, что глава разведывательного ведомства не будет обсуждать на встрече урегулирование украинского кризиса.

Источник пояснил, что Бернс приехал в Анкару, чтобы передать коллеге сообщение о последствиях применения Россией ядерного оружия.

Уточняется, что официального подтверждения встречи высокопоставленных чиновников пока нет.