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47 минут назад

Пасечник упразднил МИД и генпрокуратуру ЛНР

Мария Иванова

Исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник упразднил МИД и генпрокуратуру республики. Указы опубликованы на сайте Пасечника.

Пасечник упразднил МИД и генпрокуратуру ЛНР
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Такие решения были приняты из-за присоединения ЛНР к России.

Ликвидация МИД ЛНР должна завершиться к 1 июня 2023 года, генпрокуратуры - к 12 января того же года.

В конце сентября в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о присоединении к России. По итогам референдумов в регионах объявили, что большинство избирателей поддержали это решение.

30 сентября президент РФ Владимир Путин и главы этих территорий подписали договоры о вступлении в состав России.

Политика,Леонид Пасечник,Владимир Путин,
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