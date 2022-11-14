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1 час назад

Путин дал губернаторам главное задание в рамках спецоперации

Ura.Ru

Российские губернаторы должны уделять первостепенное внимание экономической помощи семьям мобилизованных. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

Путин дал губернаторам главное задание в рамках спецоперации
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Практически все мои коллеги говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах. В них входят: поддержка наших военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — заявил президент в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.

Ранее URA.RU сообщало, что мобилизованные получат свои выплаты досрочно. Так, в Челябинке дети мобилизованных в общей сложности получат 24 миллиона рублей. Сумма для выплат самим военнослужащим составляет 195 тысяч рублей, передает RT.

Политика,Виктор Томенко,Владимир Путин,
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