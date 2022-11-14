Путин дал губернаторам главное задание в рамках спецоперации

«Практически все мои коллеги говорят о тех программах поддержки, которые развернуты в регионах. В них входят: поддержка наших военнослужащих и членов их семей, которые участвуют в нелегкой, прямо скажем, и в высшей степени рискованной боевой работе в рамках специальной военной операции. И вас просил бы обратить на это особое внимание. Внимание к этим вопросам должно быть первостепенным», — заявил президент в ходе рабочей встречи с губернатором Алтайского края Виктором Томенко.