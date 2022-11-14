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58 минут назад

Песков назвал причину отсутствия Путина на G20

Елена Прошина

Обстоятельства требуют присутствия президента РФ Владимира Путина в России, поэтому он принял решение не лететь на саммит G20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

«Что касается президента, то обстоятельства диктуют приоритет нахождения президента в Российской Федерации, поэтому было принято решение принять участие российской стороне в этом саммите на уровне министра иностранных дел [Сергея Лаврова, - прим.]», - сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что при желании участники саммита G20 будут иметь возможность пообщаться с Путиным на высоком уровне.

FT: Путин окажет влияние на саммит G20, даже не приезжая на него

Ранее Песков заявил, что видеообращения Владимира Путина к участникам саммита не планируется.

При этом глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что хотела бы встретиться с президентом РФ Владимиром Путиным на G20. По ее словам, она хотела бы видеть российского лидера на саммите, чтобы «поговорить с ним лицом к лицу».

Ранее стало известно, что в Верховную раду Украины внесли проект обращения к G20 с призывом исключить Россию из состава «Большой двадцатки».

Политика,Видео,Дмитрий Песков,Сергей Лавров,Владимир Путин,Верховная Рада,Еврокомиссия,
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